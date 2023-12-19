Мостбет (Mostbet) Промокод 2023: Vip200 - Бонус 125%

Букмекерская контора Мостбет предоставляет всем новым клиентам приветственный бонус 125% на первый депозит на сумму до 25 000 рублей которые вы можете использовать в разделе ставки на спорт, а также в разделе онлайн казино вы можете получить бездепозитный бонус 30 фриспинов за регистрацию и бонус 125% и 250 фриспинов за первый депозит для игры в слоты и игровые автоматы.

MostBet Промокод - Vip200

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MostBet Промокод 2023 - Vip200 используйте бонусный код при регистрации и вы получите приветственный бонус 125% на сумму до 25 000 рублей. Данный промо-код нужно ввести только при регистрации, там есть графа “Добавить Промокод” именно в нее вам нужно указать этот код для получения бонуса. После регистрации с промокодом в вашем аккаунте автоматически будут активны все акции и бонусы 2023 года.



Практически каждая букмекерская контора имеет в своем арсенале бонусы. С их помощью можно не только привлечь новых клиентов, но и добиться лояльности своей постоянной аудитории. Не отстает в этом плане букмекер MostBet, у которого бонусная программа отличается разнообразием предложений.

Игрокам импонирует такая политика букмекерской конторы, направленная не только на повышение привлекательности оператора, но и которая способствует повышению игрового потенциала клиентов. Помимо того, что бонусы выглядят внушительно, предложения отличаются разнообразием. Более того, получить их не так уж сложно. Чтобы бонус стал доступен, игроку достаточно выполнить ряд условий или использовать промокод.

Промокоды MostBet - самый простой способ получить бонусы. С их помощью игроки могут получить надбавки к денежному бонусу, фрибеты и прочие преференции. Другие акции предусматривают более крупные поощрения, рассчитанные на длительный игровой цикл, способные существенно повысить игровой потенциал клиентов этой букмекерской конторы.

Начнем по порядку, с промокодов MostBet. Что это такое? Где взять промокоды и какая от них польза игрокам?

Что представляет собой промокод MostBet?

Далеко не многие игроки реально представляют, что такое промокод букмекерской конторы MostBet и для чего он. Не все до конца понимают, какое отношение имеет к беттингу комбинация цифр, букв и символов. Более того, много вопросов возникает по поводу того, как использовать промокод и что он может принести играющему на ставках.

Промокод МостБет - Vip200 дает всем новым клиентам бонус за регистрацию 125% до 55,000 рублей и 250 фриспинов на 4 депозита, В БК Mostbet есть и бездепозитный бонус — фрибет 100 RUB (или эквивалентная сумма в другой валюте). Он начисляется автоматически в течение 24 часов после создания нового аккаунта. Так что использование промокодов и бонусных кодов - это всегда выгодно.



Комбинация является специальным кодом к получению какого-то преимущества. Выпускаются такие коды в рамках промо акции, проводимой букмекером. Отсюда и соответствующее название. Основная функция промокодов - привлечь внимание пользователей к предложению букмекера, предоставить доступ к бонусам и преференциям. Благодаря бонусным кодам букмекерская контора MostBet старается создать более комфортные условия для начинающих игроков, повысить шансы на выигрыш постоянных клиентов.

Промокоды всегда уникальны и никогда не повторяются. Их количество ограничивается рамками акции. В каждой акции также прописан срок действия кода, условия его применения и формат получаемого бонуса. Как правило, через промокоды игрокам доступны следующие виды бонусы:

денежный бонус в виде надбавки к депозитному бонусу;

фрибет;

авансовые ставки, страховочные ставки, кэшбэк.

Сразу надо отметить! Промокоды не являются носителями крупных бонусов, способных принести игрокам крупный успех. Через бонусный код игрок получает лишь дополнительное преимущество, способное принести выгоду на каком-то этапе игрового процесса.

Отсюда вытекает и функциональность промокода. Все подобные предложения носят разовый характер и рассчитаны на предоставление игроку какого-то определенного бонуса.

Какие промокоды в MostBet?

Если функциональность промокодов в большинстве случаев стандартная, то формат предоставляемого бонуса может отличаться. Преимущество может выражаться либо в денежном эквиваленте, либо заключением пари на льготных условиях.

Промокод Mostbet - Vip200 вы можете использовать этот код как для получения бонуса 125% до 25 000 рублей так и на бесплатную ставку в разделе ставки на спорт. Также в букмекерской конторе Мостбет все новыие игроки могут получить бонус фрибет без внесения личных средств. Об этом читайте далее в нашей статье. А мы продолжаем про промокоды и бонусные коды.



На данный момент клиентам букмекерской конторы MostBet доступны следующие виды промокодов:

приветственный промокод, который используется в процессе регистрации. Предложение доступно только новым клиентам и используется в формате приветственного бонуса;

промокоды в рамках программы лояльности. Предложения распространяются на постоянных и наиболее активных клиентов букмекера;

индивидуальные промокоды. На этот раз речь идет о поощрениях, которые букмекер предоставляет своим клиентам по особым случаям (День Рождения, длинная серия ставок, крупные и регулярные депозиты).

Каждый из промокодов рассчитан на какой-то отдельно взятый игровой момент. Соответственно, от этого зависят способы получения бонусного кода, использования и формат получаемого бонуса.

Где найти промокоды Mostbet?

Поиск промокодов зависит от статуса игрока. Новички, которые собираются начать свою игровую карьеру, должны пройти регистрацию в букмекерской конторе. Именно для этой цели и есть промокоды, которые нужно использовать во время регистрации. Таким способом контора старается мотивировать пользователей к созданию аккаунта.

Получить промокод для регистрации в Mostbet можно бесплатно, просто зайдя в интернете. Подобные предложения регулярно публикуются в интернете на тематических ресурсах в большом количестве. Коды обновляются регулярно и все они бесплатные. Игроку нужно просто скопировать кодовую комбинацию и использовать ее уже в процессе регистрации на сайте букмекера.

Точно так же можно найти промокоды и на партнерских сайтах. На подобных источниках бонусные коды публикуются регулярно и опять же, все они актуальные и доступны бесплатно.

Доступны промокоды Mostbet в социальных сетях, в мессенджерах. Можно получить актуальный бонусный код и непосредственно от букмекера. Наиболее активные игроки получают промокоды от конторы в качестве подарка.

Как правильно воспользоваться промокодом

В отличие от бонусов, которые можно получить только на определенных условиях, с промокодами все обстоит гораздо проще. Главное, вовремя активировать бонусный код и использовать его по назначению.

Используйте в Мостбет промокод при регистрации - Vip200 и он активирует бонусное предложение и принесет вам бонус 125% до 25 000 рублей. Копируете код и вставляете его в поле во время регистрации, и вы автоматически получите приветственный бонус от Mostbet 2023.

К примеру! В том случае, если у игрока имеется промокод, который нужно использовать во время регистрации, то естественно, его нужно ввести в специальную форму во время создания аккаунта. если не выполнить эту манипуляцию, предложение теряет свои актуальность, а бонусный код перестает работать.

Если игрок планирует оплатить свою ставку за счет фрибета, для этой цели можно использовать промокод MostBet. Действия игрока в этом случае следующие:

выбрать событие, определиться с коэффициентом;

определить размер ставки и в разделе «оплатить», выбрать вариант «бонусы».

в специальную форму ввести промокод.

С этого момента код становится активным, а сделанная ставка будет оплачена за счет бонуса.

Активация промокода. Нюансы

Чтобы бонусный код принес игроку выгоду, его нужно правильно активировать. Основная форма использования кода - ввод в специальное поле, которое имеется на сайте букмекерской конторы. Это может быть либо форма для ввода во время регистрации, либо форма для оплаты ставок в личном кабинете.

Промокод нужно вводить правильно. Рекомендуется скопировать кодовую комбинацию и вставить ее в специальную форму. В случае ручного ввода можно допустить ошибку, пропустив букву или символ, использовать неправильный регистр. После правильного ввода, если бонусный код актуальный, осуществляется его активация.

В случае с регистрацией промокод активируется сразу после авторизации нового аккаунта. Бонусы, в виде надбавки к депозитному приветственному бонусу, поступают на бонусный счет и подлежат отыгрышу. Если промокод используется в качестве оплаты ставки, то он активируется в момент оплаты пари.

Когда ставка сыграла, игрок получает на свой счет прибыль. Если пари оказалось проигранным, сгорает только сумма бесплатной ставки. Деньги на счету клиента остаются нетронутыми.

Для чего нужен промокод при регистрации в MostBet

Самый главный промокод, который часто используется игроками и который чаще всего можно встретить в свободном доступе - промокод для регистрации. Это основной вид бонусных кодов, распространяемых букмекерской конторой MostBet. С их помощью букмекер старается привлечь новых клиентов, предоставляя им за создание нового аккаунта дополнительные бонусы.

MostBet промокод при регистрации - Vip200 позволяет получить всем новым клиентам эксклюзивный приветственные бонус 125% до 25 000 рублей. Главная особенность промокода для регистрации заключается в том, что с его помощью новые клиенты могут получить увеличенный приветственный бонус. Что именно дает игроку использование бонусного кода при создании аккаунта? Что дает игроку приветственный бонус в букмекерской конторе MostBet?

Приветственный бонус 2023

Новым пользователям, которые решили приступить к ставкам на спорт в букмекерской конторе Mostbet, необходимо пройти регистрацию. Именно в этот момент и нужно сделать выбор в пользу соответствующего бонуса. Игровой портал предлагает новичкам два вида приветственного бонуса:

для ставок на спорт;

для казино.

В первом случае игроки получают в конторе в качестве поощрения хороший бонус, который равен размеру первого депозита. Чем больше депозит, тем больше размер приветственного бонуса. Например! Новый клиент после регистрации пополнил счет на сумму в $100, соответственно ему доступен приветственный бонус в том же размере на сумму $100. Максимальная сумма бонуса в качестве приветствия составляет $300.

А что же промокод? Если его использовать во время регистрации, то приветственный бонус увеличится на 25%. Для этого нужно сделать депозит в течение первых 15 минут после регистрации и авторизации аккаунта.

Вместо 100%, по условиям акции игрок через промокод получает 125% приветственного бонуса. Вместо $100, становится доступно $125. Когда игрок не сумел сделать депозит в течении 15 минут после регистрации, размер приветственного бонуса не меняется и составит все те же 100% от суммы депозита.

Если клиент выбирает приветственный бонус для казино - его ждет приветственный бонус в 125% от суммы депозита и FS 250 в подарок. Максимальная сумма $300. Опять же, при регистрации в казино Mostbet можно использовать промокод.

Теперь перейдем к отыгрышу. На каких условиях игрок может получить выгоду от использования приветственного бонуса.

Отыгрыш приветственного бонуса

Получив от букмекерской конторы Mostbet приветственный бонус в виде денежных средств, игрок должен отыграть его. Основное условие отыгрыша - экспресс ставка с не менее 3-мя событиями. При этом коэффициент для каждого исхода должен быть не менее 1.40. Вейджер для приветственного бонуса х5. На отыгрыш отводится 30 дней.

Как зарегистрироваться в конторе Mostbet?

С бонусами понятно. Приветственный бонус позволяет игроку получить хорошую сумму для будущих ставок. Промокод позволяет увеличить размер приветственного бонуса.

Остается только выполнить главные условия, чтобы бонусы в полном объеме стали доступны игрокам. Основное условие - регистрация в конторе Mostbet. Создать аккаунт можно следующими способами:

регистрация в 1 клик. На этот раз клиенту нужно указать страну пребывания, выбрать валюту счета. Подтвердить по умолчанию свое совершеннолетие. Если есть промокод, то ввести его в соответствующую форму;

регистрация по номеру мобильного телефона. В этом случае новичок указывает свой номер телефона в соответствии с кодом страны. Далее остается выбрать валюту счета. Подтвердить соответствие возрастному цензу. Использовать промокод;

регистрация аккаунта по электронному адресу. Этот способ является более полным. Сначала нужно указать страну пребывания, выбрать валюту счета. Далее нужно указать свой электронный адрес, создать уникальный пароль.

Завершает процедуру согласие клиента с правилами конторы, с тем, что игрок совершеннолетний. При наличии кода нужно использовать его.

регистрация через социальные сети. На этот раз от игрока требуется только выбрать валюту счета, ввести промокод и сделать клик по логотипу соответствующей социальной сети. Далее система автоматически копирует данные с аккаунта в социальной сети.

В отличие от других букмекерских контор, в которых игрокам предлагается пройти регистрацию в ускоренном режиме, в конторе Mostbet есть еще и другой, более полный вариант регистрации.

В этом случае игрок должен указать про себя более полную информацию, которая в дальнейшем упрощает верификацию аккаунта.

Полноценная процедура регистрации выглядит следующим образом:

указать имя пользователя;

указать дату рождения;

адрес клиента;

электронный адрес, номер мобильного телефона;

выбрать страну пребывания, указать валюту счета.

Завершает процедуру регистрации заполнение небольшой анкеты. Игрок подтверждает свое совершеннолетие, то, что это первая и единственная регистрация в Mostbet.

Ниже нужно дать свое согласие еще с некоторыми пунктами, которые являются частью свода правил букмекерской конторы.

Завершает процедуру форма для ввода промокода, выбор вида приветственного бонуса для спорта или для казино.

Индивидуальные промокоды в Mostbet

В букмекерской конторе Mostbet промокодами могут пользоваться не только новички во время регистрации. Через индивидуальные бонусные коды игроки со стажем также могут получить немало преференций и преимуществ.

В основном промокоды букмекер предоставляет своим клиентам в преддверии важных спортивных событий (старт мирового первенства по футболу, хоккею, турниров по теннису). Получить промокод от букмекера можно и на свой День Рождения.

К индивидуальным предложениям относятся:

промокод на День рождения. Чтобы получить код, игрок до даты своего Дня Рождения должен быть в статусе клиента конторы не менее 30 дней. За это время необходимо сделать депозиты на общую сумму не менее $10. Подарок включает в себя бонусные деньги и фриспины. Средства можно использовать для ставок на спорт, а вот фриспины доступны уже для раздела с азартными играми.

промокод, который увеличивает общий коэффициент к экспрессу на 10%. Для того чтобы получить такой промокод, игроку нужно создать экспресс с 4-мя и более событиями. После активации промокода, если экспресс оказался успешным, коэффициент автоматически увеличивается на 10%.

промокод на фрибет на сумму до $800 в качестве компенсации на проигранную быструю ставку. Чтобы код принес игроку выгоду, нужно сделать экспресс из 7-ми событий. При этом коэффициенты к исходам должны быть не менее 1.70.

Все перечисленные индивидуальные промокоды игроки активировать через купон для ставок во время оплаты предстоящей сделки.

Бонусы в букмекерской конторе Mostbet 2023

Промокоды предоставляют игрокам только небольшие бонусы, способные на короткий момент реализовать игрокам свое преимущество. Что касается более крупных бонусов, способных оказать влияние на всю игровую ситуацию, то тут не обойтись без депозитных бонусов.

Промокод Mostbet на сегодня - Vip200 предоставляет бонус 125% до 25 000 рублей в разделе ставки на спорт и 250 фриспинов для игры в игровые автоматы и слоты. Для этого бонус код следует ввести в специальную строку при регистрации нового игрока.

Букмекер Mostbet помимо приветственного бонуса за первый депозит предоставляет игрокам бонусы за последующие пополнения счета. По условиям акции бонусы можно получить бонусы в следующем размере и формате:

за 2-й депозит на сумму более $10 клиент получает бонус в 30% от суммы пополнения. В качестве приятного дополнения в распоряжения игроков поступают еще и FS30 для игры на слотах;

за 3-й депозит на сумму от $20 игрок получает бонус в размере 20% от суммы пополнения FS30.

за 4-й депозит на сумму от $20 клиент конторы получает бонусы в виде надбавки в 10% к сумме депозита. Сюда еще следует добавить FS10 для игры на слотах.

Чтобы активировать все перечисленные бонусы игрокам необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, обязательно нужно сделать депозиты на соответствующую сумму. Только в этом случае игроку становится доступна надбавка к сумме депозита. Полученные бесплатные вращения можно использовать для участия в азартных играх.

Все предоставленные бонусы обязательно нужно отыгрывать. Вейджер для отыгрыша денежного бонуса х15. Используется предоставленная сумма для заключения пари в спорте. В расчет берутся только экспрессы, состоящие из 3 и более событий. Коэффициенты к событиями в экспрессе должны быть не менее 1.80.

Бесплатные вращения нужно отыгрывать с вейджером х60. Причем все фриспины доступны для игры только на квалификационных слотах.

Другие бонусы в Mostbet

Наряду с постоянно действующими акциями в букмекерской конторе Mostbet периодически становятся актуальными другие предложения.

На сегодняшний день интерес со стороны клиентов вызывают следующие акции:

бонус за пятую ставку. Суть предложения заключается в том, что букмекер готов предоставить игроку виртуальные баллы (коины) за каждое пятое заключенное пари. Чтобы каждая пятая ставка шла в зачет, необходимо поставить на ординар или экспресс, однако коэффициент к исходу при этом должен быть не менее 1.30

Размер бонуса составляет увеличение квалификационной ставки на 50%. Получить подобный бонус можно не больше трех раз.

экспресс-бустер. На этот раз речь идет об увеличении общего коэффициента на экспресс. Основное условие для получения бонуса - экспресс с 4-мя и более событиями, к которым коэффициенты не ниже 1.20. Чем больше событий в экспрессе, тем больше общий коэффициент.

Минимальный бустер составляет 5%. Максимальный бустер в 40% к общему коэффициенту экспресса игрок получает, если в экспрессе 10 и более событий.

бонус за приглашенного друга. Игроку, по рекомендации которого букмекер получил нового клиента, получает бонусы в размере 40% от суммы всех ставок, сделанных новым игроком. Для участия в акции игрок должен распространять через свои аккаунты и каналы в социальных сетях специальную ссылку.

страховка ставки. В этом случае букмекер предоставляет игроку возможность застраховать свое будущее пари. Если ставка сыграет, игрок получает выигрыш за минусом тела ставки. В случае проигрыша, букмекер компенсирует размер ставки за минусом страховки. Застраховать можно и ординары и экспрессы.

Помимо бонусов есть в букмекерской конторе Mostbet и такая опция, как выкуп ставки. Эта опция не является бонусом, однако с ее помощью игрок может вернуть себе деньги, потраченные на сделанную ставку.

Выкуп очень удобен, так как позволяет игрокам избежать ненужных расходов в случае:

малая вероятность того, что ставка сыграет;

клиент срочно нуждается в средствах для заключения более выгодного пари;

изменился коэффициент, что сделало будущую ставку неактуальной.

Выкуп осуществляется индивидуально, в зависимости от игровой ситуации

Все перечисленные акции на сегодняшний день являются актуальными, поэтому в любой игровой момент клиенты букмекерской конторы могут воспользоваться ими, улучшив свой игровой потенциал.

Правила и Условия Акции 2023

Бонусное предложение доступно для новых клиентов компании «БК Mostbet», которые зарегистрировались с промокодом до 19.12.2023.

Бонусное предложение доступно для следующих валют: EUR, USD, BDT, RUB, UZS, AZN, TRY, KZT, UAH, PKR, INR, CZK, BYN, PLN, AUD, MXN, HUF, CAD, CLP, TJS, AMD, BRL, NOK, PEN, TZS, THB, VND, NPR, LKR, MAD, EGP, KGS.

Чтобы принять участие в Акции, необходимо выбрать желаемый бонус (на спорт или казино) в момент регистрации, затем пополнить свой счет одним платежом на сумму больше чем: 5 EUR/5 USD/200 BDT/500 RUB/15000 UZS/3 AZN/20 TRY/600 KZT/150 UAH/200 PKR/300 INR/100 CZK/20 BYN/25 PLN/15 AUD/30 MXN/2000 HUF/15 CAD/1000 CLP/20 TJS/1000 AMD/25 BRL/100 NOK/6 PEN/3000 TZS/100 THB/100000 VND/500 NPR/500 LKR/20 MAD/15 EGP/80 KGS в течение 7 дней с момента регистрации.

Размер стандартного бонуса составляет 100% от суммы внесенного депозита. Например, клиент N внес депозит 1000 RUB на следующий день после регистрации. Размер бонуса составит 100%, т.е. 1000 RUB.

Чтобы получить увеличенный бонус, необходимо пополнить свой счет одним платежом на сумму больше чем: 5 EUR/5 USD/200 BDT/500 RUB/15000 UZS/3 AZN/20 TRY/600 KZT/150 UAH/200 PKR/300 INR/100 CZK/20 BYN/25 PLN/15 AUD/30 MXN/2000 HUF/15 CAD/1000 CLP/20 TJS/1000 AMD/25 BRL/100 NOK/6 PEN/3000 TZS/100 THB/100000 VND/500 NPR/500 LKR/20 MAD/15 EGP/80 KGS в течение 30 минут с момента регистрации.

Для части валют время для получения повышенного бонуса может быть увеличено. Актуальный таймер отображается на главной странице сайта после регистрации.

Размер повышенного бонуса составляет 125% от суммы внесенного депозита. Например, клиент N внес депозит 1000 RUB в течение 30 минут после регистрации. Размер бонуса составит 125%, т.е. 1250 RUB.

Максимальная сумма бонуса составляет: 300 EUR/300 USD/25 000 BDT/25 000 RUB/3 000 000 UZS/ 550 AZN/2500 TRY/140 000 KZT/9000 UAH/50 000 PKR/34 000 INR/8000 CZK/800 BYN/1400 PLN/1000 AUD/6000 MXN/160 000 HUF/1000 CAD/260 000 CLP/4500 TJS/150 000 AMD/1700 BRL/3000 NOK/1400 PEN/750 000 TZS/10 000 THB/7 500 000 VND/350 00 NPR/120 000 LKR/3500 MAD/5000 EGP/20 000 KGS.

Чтобы дополнительно к выбранному бонусу казино получить 250 фриспинов в казино, 1й депозит должен быть совершен на сумму от 20 EUR/20 USD/1000 BDT/1000 RUB/125 000 UZS/30 AZN/100 TRY/5000 KZT/400 UAH/2000 PKR/1000 INR/400 CZK/30 BYN/50 PLN/30 AUD/270 MXN/5000 HUF/45 CAD/10 000 CLP/150 TJS/7000 AMD/ 50 BRL/300 NOK/50 PEN/40 000 TZS/500 THB/400 000 VND/600 NPR/3500 LKR/100 MAD/200 EGP/800 KGS в течение 7 дней после регистрации.

250 фриспинов выдаются равными частями в течение 5 дней. Начисление происходит 1 раз в сутки, после начисления фриспины доступны для ставок в течение 24ч.

Игра для отыгрыша отображается в разделе "Ваш статус".

В акции участвует только первый депозит (акционный). Бонусные средства и фриспины будут начислены на бонусный баланс в течение 72 часов с момента акционного депозита.

Бонус "Спорт": для успешной конвертации бонусных средств в реальные и вывода их с игрового счета, необходимо в течение 30 дней после внесения первого депозита выполнить условия: поставить с бонусного счета сумму полученного бонуса в 5-ти кратном размере, ставками типа "экспресс". Минимум 3 события в экспрессе должны иметь коэффициенты не ниже 1.40, максимальное количество событий в экспрессе не ограничено. Если игрок не успел выполнить условия акции в течение указанного срока, бонусный баланс аннулируется.

Бонус "Казино": для успешной конвертации бонусных средств в реальные и вывода их с игрового счета, необходимо обернуть сумму полученного бонуса х60 в разделах "Казино" "Live-games" и "Виртуальный спорт", в течение 72 часов после внесения первого депозита. Обратите внимание на то, что не во всех играх сумма ставки учитывается полностью при отыгрыше бонуса. Например в разделах "Live-Games" и "Виртуальный спорт" учитывается 10% от ставки. Список доступных игр может различаться на сайте и в мобильной версии, а так же может быть изменен в любое время.

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Выигрыш по фриспинам начисляется на отдельный бонусный счет казино. Для конвертации денежных средств в реальные необходимо обернуть сумму полученного бонуса х60 в разделах "Казино" "Live-games" и "Виртуальный спорт", в течение 24 часов после создания бонусного счета. Максимальная общая сумма выигрыша с фриспинов распределена в равных долях и за 5 дней составляет 50 EUR/50 USD/10 000 BDT/10 000 RUB/1 250 000 UZS/250 AZN/750 TRY/50 000 KZT/3500 UAH/25 000 PKR/10 000 INR/3500 CZK/500 BYN/500 PLN/375 AUD/2500 MXN/125 000 HUF/225 CAD/100 000 CLP/500 TJS/50 000 AMD/500 BRL/1250 NOK/400 PEN/300 000 TZS/5000 THB/2 500 000 VND/6000 NPR/50 000 LKR/2000 MAD/1250 EGP/8000 KGS.

Если у игрока есть средства и на реальном, и на бонусном балансе, то все ставки в первую очередь совершаются со средств на реальном балансе. Реальные средства используются для ставок до тех пор, пока реальный баланс не станет равен 0. Средства с бонусного баланса будут использованы для ставок только в том случае, если реальный баланс равен 0 .

Бонус считается отыгранным, если выполнены условия отыгрыша. Ставки, которые не соответствуют условиям, перечисленным в пунктах 10 и 11 настоящих правил, не учитываются при отыгрыше бонусных средств. Отыгранный бонус переводится на основной счет в размере остатка бонусных средств, но не более суммы бонуса. Если после отыгрыша остаток на бонусном счете меньше суммы минимальной ставки, то бонус считается проигранным.

Ставки, рассчитанные более чем через 30 дней (спорт) и 72 часа (казино) после активации бонусного предложения, не учитываются. Все ставки должны быть рассчитаны на момент завершения срока активности бонуса.

Пока есть хоть один открытый бонусный счет, игрок может вывести сумму от 0 до общей суммы отыгранных депозитов, если на игровом балансе останется не менее двукратного номинала бонуса. Успешным выводом считается переход заявки на вывод средств в статус "Выполнен". Вывод средств с нарушением условий настоящего пункта правил, будет расценен как отказ игрока от участия в Акции, в данном случае бонусный баланс аннулируется. Настоящее правило имеет силу с момента создания бонусного счета и вплоть до появления суммы бонуса на игровом счете.

Бонусным предложением можно воспользоваться только один раз. Будьте внимательны при выборе бонуса во время регистрации. Выбрав один из вариантов (на спорт или казино), вы автоматически отказываетесь от второго. В дальнейшем свой выбор изменить нельзя.

Бонусные средства, начисленные на счет клиента, могут быть использованы на любых продуктах компании после перевода на реальный игровой счет.

Активировав бонус при регистрации, клиент автоматически соглашается с правилами и условиями этого акционного предложения.

Возможность отказаться от бонусных средств присутствует только на стадии регистрации, при активации бонусного предложения или при несоблюдении условий отыгрыша.

Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении правил путем множественных регистраций (поддельные счета, игровые группы) «БК Mostbet» аннулирует бонус. В случае регистрации второй учетной записи, она будет удалена, а все игровые бонусы и выигрыши могут быть аннулированы.

Компания оставляет за собой право аннулировать бонус и/или отказать клиенту в его предоставлении без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового счета будет выявлено нарушения честности игры и/или применении стратегий, которые, по своему усмотрению, считает злоумышленными. Списание бонусных средств возможно в любое время без предварительного уведомление клиента, но не после вывода и/или отыгрыша данного бонусного начисления. В спорных ситуациях решение уполномоченных должностных лиц Компании является окончательным.

Компания оставляет за собой право провести процедуру верификации владельца игрового счета, а также, приостановить начисление бонусных средств на игровом счете на время проведения процедуры верификации.

В случае подозрения должностными лицами компании клиента в нечестной игре, компания «БК Mostbet» оставляет за собой право применить к данной категории клиентов индивидуальные условия отыгрыша полученного бонуса.

Настоящие условия могут быть изменены и дополнены как в период проведения Акции, так и в любое другое время.



FAQ

Где найти активный промокод Mostbet?

Самый надежный источник, на котором можно получить актуальный промокод Mostbet - тематические и партнерские ресурсы. Как правило, подобные сайты работают на условии партнерских соглашений с букмекером, публикуя только рабочие коды.

По какой причине промокод Mostbet может не работать?

Когда использованный промокод не принес игроку никаких преимуществ, его актуальность нарушена. Это может быть вызвано рядом причин:

- истек срок актуальности кода;

- кодовая комбинация введена неправильно;

- промокод был использован ранее.

Проверить актуальность промокода можно на сайте букмекерской конторы. Для этого нужно войти в раздел «промо» и ввести комбинацию в соответствующую форму.

Как получить промокод на фрибет?

В букмекерской конторе Mostbet регулярно проводятся акции, в рамках которых игроки получают промокоды в качестве поощрения или подарка. Именно через промокоды игрокам и становятся доступны фрибеты. Сумма фрибета в каждом случае может быть разной.

Есть ли в Mostbet игра авиатор?

Да, в букмекерской конторе МостБет есть игра Aviator от Scribe, вы можете играть в нее как с телефона так и с компьютера или ноутбука.

Авиатор - оригинальная игра самолетик от компании Spribe. На сайте https://aviator-game.su/ собраны все популярные игровые стратегии и алгоритмы игры для того что бы у игроков было больше шансов для выигрыша, а также правдивые отзывы профессиональных игроков.